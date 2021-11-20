Под Петербургом при сбросе воды с плотины погиб человек

Мужчина погиб в Ленинградской области на реке Свирь во время сброса воды с плотины. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, сотрудник ООО «Специальные сварные металлоконструкции», являясь собственником лодки Windboat 35 с вместимостью не более трех пассажиров, спустился на воду в компании еще трех человек. Переполненная людьми лодка оказалась в воде в тот момент, когда на Верхне-Свирской гидроэлектростанции производился сброс воды.

«После чего, проследовали на лодке к пролетам проездного пути Верхне-Свирской гидроэлектростанции в непосредственной близости с местом сброса воды. В результате сильного течения и превышения пассажировместимости лодка опрокинулась. Один из пассажиров, мужчина 1985 г.р., утонул в воде», — добавили в управлении.

Владельца лодки задержали, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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