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Псаки: Белый дом приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе

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Белый дом поприветствовал заявление президента России Владимира Путина о необходимости мирного разрешения конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге 19 ноября завила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

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«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по урегулированию ситуации в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня», — сказала Псаки.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что Москва призывает Киев начать переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе, сообщает «Газета.RU».

18 ноября Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ отметил, что украинский кризис пока далек от завершения и остается одним из наиболее острых для России. Он добавил, что партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.

По мнению главы государства, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно настойчиво и энергично продолжать, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих минских договоренностей в полном объеме.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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