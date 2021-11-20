Глава Минпросвещения исключил введение QR-кодов для учителей

QR-коды для учителей школ вводиться не будут. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу, 19 ноября.

«Этот вопрос не обсуждается», —сообщил «РИА Новости» .



Аналогичным образом министр ответил на вопрос о допуске в школы только вакцинированных учащихся.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России 77 субъектов используют QR-коды, и это дает хороший эффект. В этот же день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил эффективность применения QR-кодов в борьбе с COVID-19. Система показала «высокую эффективность для сдерживания заболеваемости», уточнил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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