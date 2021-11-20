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Экс-глава разведки Украины заявил о российском «кроте» в органах власти

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Экс-начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба в пятницу, 19 ноября, в эфире телеканала «Украина 24» высказал предположение, что в украинских властных структурах действует «крот», работающий в интересах России. По его мнению, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

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«Это провал. Каковы причины провала? Первое — у нас есть «крот», который работает на Россию. Вторая причина провала — это наша плохая подготовка. Третья причина провала — хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу», — заявил он.

В среду издания The Insider и Bellingcat (признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на территорию страны и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Для этого предусматривалось ложное предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.

17 ноября глава фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций.

Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года. В Следственном комитете страны отмечали, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным местных спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы прошли в стране 9 августа 2020 года.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно утверждать, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что задержанные не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Украина требовала выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за преступления, которые, по мнению Киева, якобы были совершены ими в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, девять из которых имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных и направил запросы о выдаче 28 из них.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила о возвращении в Россию 32 из 33 задержанных ранее в Белоруссии российских граждан. Последний задержанный в Минске гражданин России, который также имеет белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

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