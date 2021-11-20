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В МИД РФ выразили готовность участвовать в экономических проектах Афганистана

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Россия готова участвовать в экономических проектах Афганистана на коммерческой основе. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Афганистану, директор третьего департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в пятницу, 19 ноября.

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«У России нет планов положить глаз на какие-то подземные богатства Афганистана. Они есть, и слава Богу, наверное, со временем это заработает на интересы афганского народа и государства в целом, но у нас нет таких целей», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что российские власти «готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе».

Также, по словам Кабулова, российская сторона поддерживает самодостаточность новой власти Афганистана, независимой и дружески настроенной по отношению к Москве.

«Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России», — сказал он.

18 ноября посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что о политическом сотрудничестве РФ с новыми властями Афганистана пока речь не идет, Москва в полной мере учитывает санкции ООН в отношении движения «Талибан» (находится под санкциями организации за террористическую деятельность). По его словам, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина Министерство обороны приступило к доставке гуманитарной помощи, добавил посол. В беседе с «Известиями» Жирнов уточнил, что в общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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