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Французы предложили Парижу выйти из НАТО и стать союзником России
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Французы предложили Парижу выйти из НАТО и стать союзником России

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Читатели французской Le Figaro призвали Париж прекратить следовать политике НАТО и США в отношении России и заключить союз с давним партнером. Такие комментарии они оставили под статьей газеты Le Figaro об украинских военных, стерегущих восточные границы своей страны.

Журналист Изабель Лассер рассказала о селе Широкино на юге Донецкой области на берегу Азовского моря, где дислоцируются украинские военные.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

«Генерал Олег Гончарук и его люди следят на видеоэкранах за передвижениями противника, отслеживаемыми камерами. Менее чем в 2 км от нас сегодня можно увидеть, как они перемещаются по деревьям и разводят огонь на краю траншей, чтобы согреться. От этого курорта, который до войны принимал летом от 50 тыс. до 60 тыс. украинских туристов, ничего не осталось», — пишет Лассер 17 ноября, отмечая мужество украинских защитников своей земли.

Однако читатели материала мнения автора не разделили и своими комментариями подчеркнули неоднозначность информационной политики европейских СМИ, которой Франция обязана следовать как член НАТО.

«Обязанность наших СМИ перед НАТО — поддерживать такой воинственный нарратив, который бы замаскировал неудачи и нищету украинского народа, а также отвлек внимание от сложной ситуации на польской границе. Россия не заинтересована в возвращении этой полностью разрушенной и обанкротившейся страны, половина населения западной части которой настроена враждебно и прославляет фашизм», — предположил пользователь с ником cagnotte.

«К России постоянно относятся с агрессией, и она не может это игнорировать. Однако НАТО и ЕС под командованием Вашингтона ведут коварную игру. Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?» — удивляется пользователь под ником voîna Krasnaîa.

«Мы хорошо осознаем, что наша страна не должна присоединяться к агрессивной позиции НАТО в отношении России. Нам также не нужно равняться на наших так называемых американских «друзей», — добавил автор с ником P N L.

«Украинскому правительству лучше было бы нанять хорошего дипломата, по-настоящему хорошего, вместо бесполезного нытья на весь мир о том, что российский президент Владимир Путин плохой и что русские военные находятся в нескольких милях от их границ. В противном случае чего Украина добьется? Санкций против могущественного «врага», который всё равно не сдвинется с места? Неужели этого хочет украинский народ?» — недоумевает пользователь Yolanta.

По мнению читателя издания с ником Lugdunum, США поддерживают Украину ради того чтобы помешать Франции сблизиться с Россией в стратегическом плане.

«Давайте оставим украинцев решать свои проблемы самостоятельно, выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником», — приводит текст комментария «ИноСМИ».

18 ноября статья в итальянской La Repubblica привлекла внимание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она назвала материал за подписью главного редактора «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских журналистов.

Захарова напомнила итальянскому журналисту о том, что тот, видимо, читал американские заявления о концентрировании войск на границе с Украиной, но не видел официального коммюнике минобороны страны и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии». Только так можно объяснить нелепость написанного.

Главный редактор La Repubblica и автор статьи Маурицио Молинари в ответ на критику Захаровой направил ей письмо с предложением чаще публиковаться на страницах его издания.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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