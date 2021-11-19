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Акцию по уборке берегов Оки от мусора проведут в Калужской области

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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 30 ноября проведет заключительное мероприятие Всероссийской акции по уборке берегов рек от мусора «Вода России». Экологический марафон завершит флешмоб #ЗАЧИСТУЮОКУ.

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Инициативу по уборке берегов Оки уже поддержали Калуга и три района области – Ферзиковский, Перемышльский и Тарусский, а также Калугаоблводоканал, Молодежный совет кадастровой палаты и Детско-юношеский центр «Исток». Об этом информирует газета «Весть».

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, добровольцев будут делить на группы по десяти человек. Акция проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

В сентябре в Калужской области в рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры очистили от мусора берега реки Брынь в Думиничском районе и реки Бобровки в Боровском районе. Самым юным участникам акции вручили призы. Добровольцев поблагодарила замминистра природных ресурсов и экологии области Галина Федулова. Она отметила важность того, чтобы каждая экологическая акция объединяла защитников природы.

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