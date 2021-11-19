Более 500 единиц оборудования закупили для госпиталей Самарской области

Для 18 медучреждений Самарской области, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусом, в этом году закупили 560 единиц оборудования. Об этом сообщает региональное правительство.

Аппараты закупили на средства областного бюджета. Оснащение медорганизаций и внедрение передовых технологий входит в стратегию лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

Более 120 единиц оборудования поступило в инфекционный госпиталь медсанчасти № 5 Кировского района Самары. В их числе кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, пишет НИА «Самара».

Как рассказал заведующим стационаром медсанчасти Сергей Шадрин, под инфекционный госпиталь перепрофилировали все четыре этажа стационара, а также расширили отделение реанимации. Лечение в госпитале сейчас проходят 100 человек.

Оснащение инфекционных госпиталей новым оборудование продолжается.