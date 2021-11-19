Пострадавшие от дождей детские сады отремонтируют в Ялте

Пострадавшие во время июньских дождей дошкольные учреждения ялтинского региона в Крыму будут капитально отремонтированы в 2022 году. По информации заместителя главы администрации города Светланы Новодацкой, в настоящее время разрабатывается необходимая проектно-сметная документация.

В частности, готовится проектно-сметная документация для капитального ремонта детского сада №31 на улице Школьной в Гаспре, корпус которого в настоящее время не функционирует, и детского сада №7 в Кореизе, передает Крыминформ.

«Кроме этого, планируется благоустройство территории и капитальный ремонт части здания детского сада № 27 «Огонёк», – добавила заместитель главы администрации Ялты.

Власти Ялты намерены расчистить реки и вернуть их в свои русла. Работы будут проводиться в рамках ликвидации последствий наводнения в июне. По словам главы администрации Янины Павленко, первоначальной задачей является очистка водоемов на территории города. Речь идет о реках Дерекойка, Бабу и Водопадная. За счет федерального бюджета будут очищены и восстановлены в руслах реки в Симеизе, Кореизе, в районе кооператива «Хуторок» и на улице Джафера Сейдамета.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку жителей Республики Крым, пострадавших в результате летних паводков. Контроль за эффективностью расходования средств федерального бюджета возьмет на себя МЧС.