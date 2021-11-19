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Полицейские прибыли на территорию госпиталя перед переводом Саакашвили

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Подразделения силовиков прибыли на территорию госпиталя, в который из тюрьмы переведут бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Машины с мигалками курсируют вдоль здания, возле ворот стоит большой автобус, сообщает 19 ноября РЕН ТВ.

В поддержку Саакашвили на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошли массовые выступления. Участники приветствовали новость о том, что министерство юстиции предложило перевести политика в военный госпиталь. Они выступали за перевод Саакашвили в частную клинику.

Ранее в этот день специалисты, посетившие экс-президента Грузии в тюрьме, сообщили, что выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь в Гори.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала решение минюста страны о переводе Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь. По ее словам, данное решение является шагом для успокоения общества и обеспечения стабильности в стране.

Сам Саакашвили 19 ноября обратился за помощью к Соединенным Штатам. По его словам, если Вашингтон не защитит его, это будет негативным сигналом для всех прозападных лидеров.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Задержание Саакашвили состоялось 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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