Движение по улице Карельской ограничат в Орске на три недели

В городе Орск Оренбургской области почти на три недели намерены ограничить движение по улице Карельская. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Проезд ограничат с 22 ноября по 10 декабря. Причиной является проведение работ по обеспечению видимости проезжей части в целях безопасности движения, пишет 56orb.ru.

Запрет будет действовать на участке от улицы Краматорской до улицы Васнецова. Горожанам предлагают воспользоваться в качестве объезда улицами Краматорской, Васнецова, Ленинского Комсомола.

На выбранном участке установят предупреждающие знаки. Автомобилистов просят быть внимательнее.