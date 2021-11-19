Движение по улице Карельской ограничат в Орске на три недели
В городе Орск Оренбургской области почти на три недели намерены ограничить движение по улице Карельская. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Проезд ограничат с 22 ноября по 10 декабря. Причиной является проведение работ по обеспечению видимости проезжей части в целях безопасности движения, пишет 56orb.ru.
Запрет будет действовать на участке от улицы Краматорской до улицы Васнецова. Горожанам предлагают воспользоваться в качестве объезда улицами Краматорской, Васнецова, Ленинского Комсомола.
На выбранном участке установят предупреждающие знаки. Автомобилистов просят быть внимательнее.