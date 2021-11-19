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Присяжные оправдали застрелившего участников беспорядков американца

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Суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноше вынес оправдательный вердикт по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил CNN.

Присяжные на четвертый день обсуждения сообщили судье Брюсу Шредеру, что обвиняемый оправдан ими по всем пяти пунктам.

Государственный обвинитель настаивала на осуждении Риттенхауса за два убийства и одно покушение на убийство. Она предлагала назначить ему наказание в виде пожизненного заключения. Со стороны защиты выдвигалась версия, что Риттенхаус применил оружие для самообороны, адвокат просил освободить своего подзащитного.

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Сам Риттенхаус утверждал, что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения BLM («Жизни темнокожих важны» — Ред.). Летом прошлого года в городе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные недовольством некоторых жителей тем, что сотрудник полиции ранили афроамериканца, проживающего в Кеноше.

Ранее, 18 ноября, обозреватель канала CBS, юрист Ирв Миллер сообщил о своем подозрении, что в коллегию присяжных заседателей есть разногласия, вызванные сложностью дела.

«Поделюсь своей догадкой. Я думаю, что присяжные оказались в очень тяжелом положении. Они спорят друг с другом, приводя разные аргументы. Я думаю, что единственный способ, с помощью которого они попытались преодолеть разногласия, заключался в переносе обсуждения вердикта на утро следующего дня», — сказал Миллер.

По словам юриста, присяжные избрали следующую стратегию преодоления разногласий: «утро вечера мудренее». Кроме того, Миллер заявил, что судья Брюс Шредер не хотел бы, чтобы присяжные приговорили Риттенхауса к пожизненному заключения. По его мнению, приговор не будет столь суровым.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований движения является сокращение финансирования правоохранительной системы.

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