Тело предпринимателя обнаружено в автомобиле на западе Москвы

В припаркованном на улице Маршала Тимошенко в Москве автомобиле было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, умершим оказался 35-летний предприниматель А. Потапов. Его труп лежал на заднем сиденье Porsche.

Обстоятельства и причины смерти бизнесмена выясняются.

Ранее, 16 ноября, во Владимирской области обнаружили тела убитых матери и ее взрослой дочери. Преступник проник в квартиру, где жили женщины, и нанес им ножевые удары в области груди и живота. От полученных травм 42-летняя женщина и ее 22-летняя дочь скончались на месте.