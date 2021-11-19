Нарушения в организации школьного питания выявили в Тюменской области

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в организации питания в школах и дошкольных учреждениях Тюменской области. Об этом сообщили в ведомстве.

За первые девять месяцев этого года проверки прошли в 474 общеобразовательных учреждениях и 132 дошкольных. Эксперты оценивали соблюдение технологических процессов при приготовлении, условия хранения и сроки годности продуктов, соответствие фактического рациона примерному цикличному и утвержденному меню, масса порции и температуру подачи, условия соблюдения правил личной гигиены, а также соблюдение принципов здорового питания.

Как отмечает портал «Наш город», нарушения были выявлены в части маркировки разделочного инвентаря и посуды, в части готовых блюд серьезных проблем не зафиксировано. В некоторых организациях отмечена некачественная уборка помещений. Большинство недочетов устраняются еще в процессе проверок.

Управление Роспотребнадзора выдало предписания об устранении выявленных нарушений. Их исполнение находится на контроле ведомства.