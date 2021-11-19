Малкома признали лучшим игроком матча «Зенит» — «Нижний Новгород»

Нападающий «Зенита» Малком стал самым ценным игроком по результатам матча 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против «Нижнего Новгорода». Соответствующие результаты встречи приводит в пятницу, 19 ноября, портал WhoScored.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Малком открыл счет в матче, 24-летний бразилец отличился на 24-й минуте, передает газета «Спорт-Экспресс».

Кроме того, в арсенале сегодняшней встречи у Малкома были две результативные передачи и пять успешных обводок.

Ранее, 7 ноября, футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с футболистами команды «Зенит» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча команд прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». На 51-й минуте встречи нападающий «Зенита» Клаудиньо был удален с поля. За удар шипами соперника в ногу он получил красную карточку.

В тот же день центральный матч 14-го тура РПЛ между командами «Спартак» и «Локомотив» также закончился ничьей. В ходе московского дерби обе команды смогли забить по одному голу в ворота друг друга. В середине первого тайма «Спартак» получил вторую желтую карточку и полузащитник Руслан Литвинов был удален с поля.