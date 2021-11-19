Новый многоэтажный дом сдали на 3-й Северной в Омске

В Омске ввели в эксплуатацию второй корпус многоквартирного дома в Центральном округе. Об этом сообщает городская мэрия.

Речь идет о здании на улице 3-я Северная, 123, корпус 1. В десятиэтажном доме расположены 40 квартир, из которых 16 однокомнатных, 16 трехкомнатных и восемь двухкомнатных, пишет ИА «Город55».

По данным издания, в начале ноября также был введен в эксплуатацию многоэтажный дом на улице Чернышевского. Его возвели на месте бывшего завода Козицкого за торговым центром.

Ранее в ноябре в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК) рассказали «Известиям», что в 43 городах страны за год прекратилась стройка жилья. Проблема касается в том числе городов с населением около 100 тыс. человек — среди них, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик.