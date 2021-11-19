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Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

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Украина в качестве наблюдателя примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, проведение которых запланировано с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии. Об этом 19 ноября сообщается на странице Вооруженных сил Украины в Facebook.

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«Противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию», — рассказал старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ Артем Матвиенко.

Отмечается, что конференция по планированию концепции учений Dynamic Move-2022 прошла в Одессе. Участники обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил.

В сентябре на Украине прошли стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021». В них приняли участие 15 стран, в том числе государства-члены НАТО.

21 сентября хакеры обнародовали закрытый «План наращивания обстановки» совместных учений Украины и НАТО «Объединенные усилия — 2021». Отмечалось, что в ходе атаки на серверы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хакеры получили доступ к документам, где приводится предполагаемое развитие боевой обстановки в ходе реального конфликта, которое должны отрабатывать киевские силовики во время учений в Донбассе.

Согласно документу, штурмовые отряды ВСУ должны подготовиться к окружению «незаконных вооруженных формирований», в то время как боевые самолеты, взлетевшие из российского Таганрога, обрушат на противника огонь. Во время учений также запланированы взрывы мостов и разливы цистерн с аммиаком. Кроме того, в планах у украинских военных — создание лагерей для тех, кто будет бесконтрольно бежать с поля боя. ВСУ планирует использовать их в качестве живого щита.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что если обнародованный хакерами план совместных учений Украины и НАТО является подлинным, то это демонстрирует «безобразное» состояние украинской армии. Даже с учетом того что привлечены крупные иностранные силы, серьезные боевые задачи, которые полезно было бы отработать применительно к конфликту на востоке Украины, перед армией страны на этих маневрах не ставятся, заключил эксперт.

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