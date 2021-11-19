Личность подозреваемого в поджоге спорткомплекса установили в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе установили личность предполагаемого виновника пожара в спорткомплексе «Атлант» в поселке Солнечный Сургутского района. Об этом сообщает районная администрация.

Инцидент произошел в конце сентября этого года. По предварительной версии, пожар мог начаться в результате неосторожного обращения с огнем. Личность подозреваемого установлена, пишет Muksun.fm.

«Делаем всё, чтобы привлечь его к ответственности», — заявил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в ноябре сотрудникам УМВД по Сахалинской области удалось установить личность поджигателя дома на проспекте Мира. Пожар произошел в ночь на 12 ноября. Без жилья осталось более 20 человек, в том числе и дети. Один человек, инвалид, который лежал в квартире, ближайшей к очагу возгорания, погиб.