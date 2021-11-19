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Семь ретротрамваев поступили в Нижний Новгород

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В Нижний Новгород прибыли уже семь трамвайных вагонов модели 71-415 «Ретро» из 11. Об этом рассказали в «Нижегородэлектротрансе».

После того как трамваи доставляют в приволжскую столицу, на них оформляются документы и производятся пуско-наладочные работы. Также транспорт обкатывают, только после этого его выпускают на линию. В настоящий момент уже четыре вагона вышли на маршрут № 2, отмечает ИА «НьюсНН».

Ретротрамваи закупили в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. В вагонах постоянно идут аудиоэкскурсии.

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