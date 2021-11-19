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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии под наркозом

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Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после медицинского осмотра, американскому лидеру провели колоноскопию под наркозом. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени, 19:35 мск. — Ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям», — написала Псаки в Twitter.

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О том, что Байден отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр, стало известно ранее в этот день. Позже Псаки объявила, что американский лидер в пятницу временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, добавляет «Газета.Ru».

Профессор факультета права ВШЭ американист Александр Домрин в тот же день пояснил, что подобная передача обязанностей — это обычная процедура, которая использовалась и раньше. По его словам, всё соответствует американскому законодательству.

Вместе с тем в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена. Как подсчитал один из комментаторов, глава Белого дома прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свое выступление, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен, а к концу речи демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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