Площадь пожара в цехе в Ульяновске достигла 10 тыс. кв. м
В Ульяновске произошло загорание в производственном цехе № 2 ООО «Торговый дом Улгран». Об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным источников РЕН ТВ, площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м.
Возгорание произошло в 18:00 (17:00 мск) на Московском шоссе, 24б в Засвияжском районе. Погибших и пострадавших, согласно предварительным данным, в результате пожара нет.
К ликвидации возгорания были привлечены 45 человек и 12 единиц техники. Пожарная служба смогла локализовать возгорание в 22:04 (21:04 мск).
Ранее, 14 ноября, на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв, в результате которого пострадал рабочий. По предварительным данным, из-за пожара произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м.