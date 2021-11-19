Зеленского попросили создать пантеон героев с останками Бандеры

Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной раде Украины с требованием немедленно соорудить в Киеве мавзолей — Национальный пантеон героев и перенести туда останки украинских националистов Степана Бандеры и Симона Петлюры. Об этом 19 ноября написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в Facebook.

«Чтобы Бандере и Андрею Мельнику было не одиноко, народные избранники предлагают перенести в мавзолей мощи Евгена Коновальца, Богдана Хмельницкого и героев Колиивщины. Депутаты считают, что мавзолей с останками военных преступников и нацистских коллаборантов «должен стать местом единения живых, где каждый украинец будет чувствовать себя представителем великого народа, гордым за его героическое прошлое», — написал Долинский.

14 октября украинские националисты провели в центре Киева марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана террористической и запрещена в РФ) по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Участники марша начали собираться в парке Шевченко и принесли с собой, среди прочих, флаги «Правого сектора» (запрещен в РФ). Акция проходила под песню «Батько наш — Бандера». При этом участники шествия с ошибкой написали имя Бандеры на плакате.

Бандера был одним из главных инициаторов создания УПА, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

В 2015 году Петр Порошенко, будучи тогда президентом Украины, дал организации статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. В РФ осудили это решение, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».