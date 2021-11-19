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Второй этап реконструкции вокзала Уфы обойдется в 2 млрд рублей

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Власти Башкирии объявили о завершении первого этапа реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе, который продлился 15 лет. На данный момент построены здания «вставка» и «конкорс», также реконструированы существующее здание вокзала, платформа и инженерные сети. В рамках второго этапа продолжится реконструкция платформы, удлиненного пешеходного тоннеля и будут проводиться работы по благоустройству территории.

Как отметил замначальника Куйбышевской железнодорожной дороги по территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Новиков, на вокзале будет предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Второй этап работ потребует вложений в размере 2 млрд рублей, пишет «МедиаКорСеть». Завершить работы планируется в 2024 году.

Скоростной поезд «Орлан» запустили между Оренбургом и Уфой. Железнодорожное сообщение по этому направлению отсутствовало почти 11 лет. Старт новому маршруту 27 сентября дали губернатор Оренбуржья Денис Паслер и глава Башкирии Радий Хабиров. Поезд будет ходить ежедневно. Стоимость проезда в одну сторону составит 866,8 рубля, а время в пути — 6 часов 6 минут. Состав пройдет через такие города, как Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау.

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