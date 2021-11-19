Умер работавший с Дэвидом Боуи и Queen фотограф Мик Рок

Британский фотограф Мик Рок, работавший со многими знаменитостями, в том числе музыкантами Дэвидом Боуи и Игги Попом, скончался в возрасте 72 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Instagram в пятницу, 19 ноября.

«Те, кто имел удовольствие находиться с ним на одной орбите, знают, что Мик всегда был чем-то большим, чем человек, который снимал 70-е. Он был поэтом-фотографом — истинной силой природы, которая проводила свои дни, занимаясь тем, что любит, всегда в своем собственном восхитительно-возмутительном стиле», — указано в заявлении.

Родственники фотографа не стали сообщать причины смерти Рока.

Мик Рок родился в 1948 году в Лондоне. За свою карьеру он работал также с группами Queen, The Sex Pistols, The Ramones и другими. В последние годы жизни фотограф вместе с супругой и дочерью проживал в Нью-Йорке.