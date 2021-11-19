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Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе в России, 19 ноября жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

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Первые сообщения о неполадках появились после 19:50 мск. Жители США преимущественно недовольны работой Instagram и Facebook, юзеры из Германии заявили о сбоях в WhatsApp и Instagram. Также претензии приходят от пользователей из Нидерландов, Великобритании, Франции, Италии, Испании, России и других стран.

Так, в Instagram наблюдаются ошибки в функционале новостной ленты, в WhatsApp — при отправке сообщений и соединении с сервером, в Facebook — в работе сайта и мобильного приложения.

Вечером 4 октября пользователи практически со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. Социальные сети и мессенджер не работали более шести часов.

После сбоев в работе социальных площадок пользователи перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей мессенджер и сервис микроблогов стали работать медленнее, при этом крупных сбоев зафиксировано не было.

Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе платформы. В компании также заверили, что проблема была связана с неправильным изменением конфигурации со стороны самой компании. Там заверяли, что речи о кибератаках нет. Кроме того, все данные пользователей в сохранности, подчеркнули представители Facebook.

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