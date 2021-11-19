Жителю Тамбовской области вынесли приговор за гибель подростка в ДТП

В Мучкапском районе Тамбовской области суд вынес приговор местному жителю, который за рулем легкового авто врезался в 14-летнего мотоциклиста и скрылся. Подросток погиб.

Как сообщает региональная прокуратура, авария произошла 11 мая 2021 года в рабочем поселке Мучкапский. Установлено, что 29-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с кроссовым мотоциклом, который двигался в попутном направлении.

За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний подросток. Его доставили в больницу, где он скончался через пару часов, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Водитель авто с места происшествия скрылся. Вскоре его личность удалось установить, было произведено задержание.

Мучкапский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права управлять транспортом в течение двух с половиной лет после освобождения. Приговор пока в законную силу не вступил.