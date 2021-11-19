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Саакашвили прекратит голодовку после перевода из тюрьмы в госпиталь

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 19 ноября, будет переведен из тюрьмы в Горийский военный госпиталь, там он прекратит голодовку. Об этом сообщила адвокат политика Ника Гварамия.

«Саакашвили будет переведен в Горийский военный госпиталь сегодня, точное время не буду называть, это будет поздно. Как только он попадет в госпиталь, он прекратит голодовку», — отметила адвокат в беседе с журналистами.

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Ранее в этот день стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь в Гори.

Также 19 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала решение минюста страны о переводе Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь. По ее словам, данное решение является шагом для успокоения общества и обеспечения стабильности в стране.

Эксперт тбилисского Центра стратегического анализа Гела Васадзе, в свою очередь, рассказал «Известиям», что состояние Саакашвили показывает, насколько циничными были люди, которые говорили, что он не голодает и всё это фейк. По словам Васадзе, в случае негативного развития событий (смерти) Саакашвили сценарий будет плохим для страны в целом.

Вместе с тем 7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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