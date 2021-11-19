Сборная России по футболу опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу опустилась на 34-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом свидетельствует обновленная версия рейтинга от 19 ноября на сайте организации.
В активе национальной сборной России 1493 очка. В ноябре сборная под руководством Валерия Карпина сыграла два матча в отборочном турнире ЧМ-2022, обыграв дома сборную Кипра (6:0) и уступив хорватам (0:1), пишет НСН.
В 10 матчах сборная России заработала 22 очка и заняла второе место в отборочной группе Н. Теперь российским игрокам предстоит бороться за путевку в финал чемпионата мира в Катаре в раунде плей-офф, для попадания на турнир им необходимо будет обыграть двух соперников.
Жеребьевка раунда плей-офф намечена на 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта, а финальные — 28–29 марта.
В топе рейтинга — сборная Бельгии (1828 очков), вторая строчка принадлежит команде Бразилии (1826), третья — французской сборной (1786), пишет «Спорт-Экспресс».
Ранее Валерий Карпин допустил свой уход с поста до стыковых матчей за право сыграть в финальной части чемпионата мира (ЧМ) 2022 года.