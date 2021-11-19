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Захарова назвала осенним вмешательством резолюцию США о выборах в РФ

Захарова назвала «осенним вмешательством» резолюцию США о непризнании выборов в РФ
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Призыв американских конгрессменов не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать этот пост после 7 мая 2024 года, является «осенним вмешательством» в дела суверенного государства. Об этом заявила в пятницу, 19 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, что американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с таким призывом, стало известно ранее в этот день. Исполнительная власть страны вправе игнорировать такого рода документы.

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«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметила, что действия ряда государств на мировой арене являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. При этом некоторые решения принимаются в связи с определенными аспектами двусторонних отношений или с какой-то идеологией государства.

«Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего. Они действительно находятся в отрыве от реальности. Просто с каждым годом это становится всё более и более заметно», — заключила Захарова.

В Совете Федерации проект резолюции назвали нелепицей и бредом. Зампредседателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константин Долгов подчеркнул, что это всё звенья одной пропагандистской цепи.

Как отметил политолог Марат Баширов, два русофобски настроенных, по его мнению, конгрессмена внесли резолюцию с целью пиара. Эксперт указал на то, что подобные инициативы в США появляются часто, носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.

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