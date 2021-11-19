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Оренбуржье получит 1 млрд рублей на компьютерное оборудование для школ

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Оренбургская область получит 1 млрд рублей на оснащение школ и колледжей компьютерным оборудованием. Средства поступят в 2022, 2023 и 2024 годах в виде субсидий в рамках нацпроекта «Образование».

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Как сообщает региональное правительство, в 2022 году компьютерную технику планируется поставить в 39 образовательных учреждений, в 2023-м — в 156 организаций, в 2024-м — в 466 школ и колледжей.

«Недавно мы выиграли в отборе Минпросвещения на открытие еще 42 мастерских на базе колледжей. Теперь получим беспрецедентную сумму на закупку компьютерной техники. Это результат нашей совместной работы с федеральным центром», — прокомментировал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

В 2020 году материально-техническую базу обновили в 101 образовательном учреждении. Было закуплено 3838 ноутбуков, 202 интерактивные доски и 101 многофункциональное устройство, пишет РИА «Оренбуржье».

Всего к 2024 году по нацпроекту «Образование» планируется оснастить новым оборудованием 760 учреждений.

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