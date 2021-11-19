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Автоматический тепловой пункт установили в мурманском детском саду

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В первом корпусе детского сада №15 в Мурманске установили автоматический тепловой пункт. Теперь в учреждении можно регулировать температуру в зависимости от внешней температуры воздуха. В детский сад ходят 400 воспитанников. В учреждении работают 18 групп, в их числе две компенсирующей направленности для северян с тяжелыми нарушениями речи.

«Все сети в детском саду были заменены. Самое главное, пожалуй, чтобы водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение функционировали идеально, потому что от этого зависит не только комфорт, но и безопасность детей, их здоровье», – прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Благодаря новой системе теплоснабжения примерно 10% средств можно сэкономить на ресурсах. В некоторых детских садах цифра достигает 20-30% в зависимости от конструктивных особенностей учреждения, пишет ИА «Би-порт». Суммарная экономия по 11 реконструированным детсадам составляет до 40 млн рублей в год. Эти деньги направляются на реконструкцию детских садов и закупку для них оборудования.

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