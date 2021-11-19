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ЦБ сообщил о возможности возобновления прошлогоднего механизма взаимодействия бизнеса и банков

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Центробанк сообщил о возможном возобновлении механизма взаимодействия бизнеса и банков, работавшем в 2020 году во время антикризисных мер. Об этом 19 ноября сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

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«В прошлом году, когда начали действовать антикризисные меры и крайне важной стала правильно выстроенная коммуникация между бизнесом, банками и регулятором, для оперативного решения вопросов, возникающих у субъектов МСП, Банк России совместно с банками и бизнес-объединениями создал специальный механизм взаимодействия бизнеса и банков. Подавляющее большинство банков выделили для этого специальных сотрудников и каналы связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели обращались с вопросами или проблемами взаимодействия с банками к представителям бизнес-объединений, которые консолидировали эти запросы, прорабатывали их с кредитными организациями.

«Если вопрос не удавалось решить, то бизнес-объединения обращались в Банк России. По отзывам участников механизма, он показал свою эффективность. Банк России готов при необходимости вновь вернуться к этому механизму и модерировать взаимодействие банков и бизнеса», — сказали в пресс-службе ЦБ.

В случае получения конкретных обращений предпринимателей, особенно в части навязывания дополнительных услуг, регулятор готов совместно с Минэкономразвития рассмотреть сложившуюся ситуацию, добавили в пресс-службе ЦБ.

Ранее в этот же день сообщалось, что турбизнес, общепит, салоны красоты и другие представители пострадавших от пандемии коронавируса отраслей столкнулись с трудностями при получении льготных кредитов под 3% годовых по программе «ФОТ 3.0» для малого и среднего предпринимательства (МСП).

С отказами в предоставлении льготного займа столкнулись сеть «Теремок», компания «Росинтер», сети «Раковая» и Delmar Family.

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