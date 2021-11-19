Модельную библиотеку откроют в Тамбовской области до конца года
В Рассказовском районе Тамбовской области до конца года планируют открыть третью модельную библиотеку. Об этом сообщает районная администрация.
Учреждение расположится в здании Дома культуры в селе Хитрово. Рабочие уже смонтировали в помещениях потолки, уложили новое напольное покрытие, обшили стены гипсокартоном, а также установили пластиковые окна. Все отделочные работы на сегодняшний день завершены.
До конца ноября в Хитрово поступит новая мебель и современная компьютерная техника. Это позволит расширить информационные возможности библиотеки, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Открыть учреждение планируется до конца года.
Ранее в ноябре сообщалось, что в Рязани в рамках нацпроекта «Культура» ремонтируют библиотеку № 12. После завершения ремонта там появятся коворкинг-зоны, кинозал, детский сектор с игровой зоной и информационный зал.