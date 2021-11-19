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Автосалон в Лос-Анджелесе_2

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Mullen Technologies — американский стартап с запутанной историей. Сначала компания планировала производить в США электрический спорткар из Китая Dragonfly K50, потом кроссовер на китайской платформе. В Лос-Анджелес Mullen Technologies привезла купеобразный электромобиль Five, но уже с американскими аккумуляторами и немецкими моторами. Запас хода на одной заряде — 523 км. Производство Five в США, начнется в конце 2023 года, но заказы уже принимают. К тому же кроссовер получил премию ZEVAS
Фото: laautoshow.com
Mullen Technologies — американский стартап с запутанной историей. Сначала компания планировала производить в США электрический спорткар из Китая Dragonfly K50, потом кроссовер на китайской платформе. В Лос-Анджелес Mullen Technologies привезла купеобразный электромобиль Five, но уже с американскими аккумуляторами и немецкими моторами. Запас хода на одной заряде — 523 км. Производство Five в США, начнется в конце 2023 года, но заказы уже принимают. К тому же кроссовер получил премию ZEVAS
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Заказы на кроссовер Fisker Ocean начали принимать еще пару лет назад, но у него больше шансов пойти в серийное производство. Компания Хенрика Фискера привезла в Лос-Анджелес предсерийную версию, а заодно определилась со сборочной площадкой —австрийская Magna Steyr. Машина сохранила солнечные батареи на крыше и особый режим California, опускающий разом все стекла и опускающий люк. Центральный тачскрин можно поворачивать на 90 градусов. Топ-версия развивает 558 л.с. и способна проехать 563 км
Фото: REUTERS/Mike Blake
Заказы на кроссовер Fisker Ocean начали принимать еще пару лет назад, но у него больше шансов пойти в серийное производство. Компания Хенрика Фискера привезла в Лос-Анджелес предсерийную версию, а заодно определилась со сборочной площадкой —австрийская Magna Steyr. Машина сохранила солнечные батареи на крыше и особый режим California, опускающий разом все стекла и опускающий люк. Центральный тачскрин можно поворачивать на 90 градусов. Топ-версия развивает 558 л.с. и способна проехать 563 км
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Еще один необычный стартап с китайскими корнями и штаб-квартирой в Калифорнии — Edison Future. Она разработала необычный электропикап EF1-T с солнечными батареями на крыше и раздвижном кунге. Он может оснащаться одним или тремя электромоторами. В топовой версии суммарная мощность достигает 700 л.с. На той же платформе Edison Future планирует создать фургон EF1-V со сдвижными дверями
Фото: REUTERS/Ringo Chiu
Еще один необычный стартап с китайскими корнями и штаб-квартирой в Калифорнии — Edison Future. Она разработала необычный электропикап EF1-T с солнечными батареями на крыше и раздвижном кунге. Он может оснащаться одним или тремя электромоторами. В топовой версии суммарная мощность достигает 700 л.с. На той же платформе Edison Future планирует создать фургон EF1-V со сдвижными дверями
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