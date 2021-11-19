Автосалон в Лос-Анджелесе_2

Mullen Technologies — американский стартап с запутанной историей. Сначала компания планировала производить в США электрический спорткар из Китая Dragonfly K50, потом кроссовер на китайской платформе. В Лос-Анджелес Mullen Technologies привезла купеобразный электромобиль Five, но уже с американскими аккумуляторами и немецкими моторами. Запас хода на одной заряде — 523 км. Производство Five в США, начнется в конце 2023 года, но заказы уже принимают. К тому же кроссовер получил премию ZEVAS