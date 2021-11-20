Диетолог назвала влияющие на здоровье опасные сорта шоколада

Некоторые шоколадные изделия опасны для здоровья, поскольку могут привести к аллергии или нагрузить печень. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что сам по себе шоколад является неким суперпродуктом, который регулирует обменные процессы в организме человека. В шоколаде, по словам Соломатиной, содержится большое количество антиоксидантов. Кроме того, данный продукт помогает и в защите иммунитета, цитирует диетолога «Вечерняя Москва».

Вместе с тем она добавила, что сладости становятся причиной аллергии, именно поэтому их не следует давать детям до семи лет. При этом если человек употребит большое количество шоколада, то это сильно нагрузит его печень, тогда как заменители какао-масла превращают продукт в «химическую бомбу».

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов», — заверила диетолог, уточнив, что к образованию отложения солей в суставах приводит повышение холестерина.

Соломатина рекомендовала выбирать продукт, который содержит натуральные ингредиенты: лучше всего темный шоколад. Однако употреблять шоколад взрослый человек может не более 10 г в день, а за месяц — не более трех–четырех плиток. Для ребенка нормой является в два–три раза меньше этой сладости, а из-за содержания кофеина детям вообще нельзя давать горький шоколад, заключила врач.

Ранее, в июле, американские врачи рассказали о пользе шоколада для здоровья. В частности, по словам специалистов, содержащиеся в шоколаде какао-бобы — это натуральный продукт, который, как показали исследования, помогает бороться с ожирением, сердечными заболеваниями и снижением когнитивных функций.