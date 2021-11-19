Автосалон в Лос-Анджелесе

Салон с поворотными креслами и отсеками для хранения превращается в уютную гостиную. Вряд ли все это, как и ассиметричный кузов с распашными дверями с одной стороны и единственной водительской доживет до серии, но футуристический дизайн уже опробован на минивэне Staria