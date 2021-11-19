Автосалон в Лос-Анджелесе

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Концепт Hyundai SEVEN — прообраз будущего электрокроссовера Ioniq7 и выставка технологий компании. Колесные диски снабжены шторками для улучшения аэродинамики, электрическая платформа с быстрой зарядкой. Благодаря автопилоту, шоу-кар обходится без руля и педалей, для ручного управления есть только джойстик
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Фото: REUTERS/Ringo Chiu
Салон с поворотными креслами и отсеками для хранения превращается в уютную гостиную. Вряд ли все это, как и ассиметричный кузов с распашными дверями с одной стороны и единственной водительской доживет до серии, но футуристический дизайн уже опробован на минивэне Staria
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Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS
Kia представила свое видение большого электрического кроссовера, построенного на той же платформе E-GMP. У него брутальный угловатый дизайн и трехрядный салон с большими возможностями трансформации. Например, передние кресла разворачиваются, а центральные превращаются в стол. Серийный EV9 станет второй моделью и флагманской моделью электрического семейства и вполне возможно доедет до российского рынка
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Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS
Ford привез электрическую версию своего пикапа-бестселлера. F-150 Lightning предлагается в двух вариантах: с отдачей 432 л.с. и запасом хода 370 км и с отдачей 571 л.с. и запасом хода 480 км. Во втором случае грузоподъемность немного снижена
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Фото: Global Look Press/ARIANA RUIZ
В свете ускоренной электрификации рынка США Toyota и Subaru решили объединить усилия — их кроссоверы bZ4X и Solterra отличаются только внешне да и то в мелочах. Кроме того, инженеры Subaru по-своему настроили полный привод «Солтерры». Запас хода у переднеприводной машины — 500 км, в полноприводной, со вторым электромотором — 460 км
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