Автобусную остановку с Wi-Fi и климат-контролем установят в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на улице Орджоникидзе до конца года появится автобусный павильон с Wi-Fi, USB-зарядкой и климат-контролем. Максимальная цена на его установку составит 1,56 млн рублей.

Новая остановка шириной 4 м и высотой 2,5 м будет установлена на фундаменте с бетонным основанием, пишет ИА «Комиинформ». Поддерживать комфортную температуру внутри павильона будет климат-контроль и пол с электроподогревом. В технической документации указано наличие встроенных потолочных светильников и световое табло, которое должно отображать название остановки, температуру на улице, время и другую информацию. В районе остановки будут работать две уличные камеры видеонаблюдения.

В Коми запустят мобильный комплекс обслуживания заявителей. Специальный автобус с двумя рабочими местами для оказания услуг начнет курсировать по республике в ноябре. Транспортное средство оформят в узнаваемом стиле бренда «Мои документы».