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Дело о гибели подростка в пьяном ДТП в Липецкой области передали в суд

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В Липецкой области завершили расследование уголовного дела по факту гибели 15-летнего подростка в пьяном ДТП. Фигурантом по нему проходит 53-летний мужчина, который находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 12 сентября 2021 года на 424-м км трассы «Дон» пьяный водитель BMW X3 выехал на встречную полосу и врезался в Kia K5. Женщина-водитель корейской легковушки получила травмы, ее 15-летний пассажир погиб, пишет GOROD48.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» завершено.

Прокурор Задонского района утвердил обвинительное заключение, материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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