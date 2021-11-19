Дело о гибели подростка в пьяном ДТП в Липецкой области передали в суд
В Липецкой области завершили расследование уголовного дела по факту гибели 15-летнего подростка в пьяном ДТП. Фигурантом по нему проходит 53-летний мужчина, который находился за рулем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 12 сентября 2021 года на 424-м км трассы «Дон» пьяный водитель BMW X3 выехал на встречную полосу и врезался в Kia K5. Женщина-водитель корейской легковушки получила травмы, ее 15-летний пассажир погиб, пишет GOROD48.
Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» завершено.
Прокурор Задонского района утвердил обвинительное заключение, материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.