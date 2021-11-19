Путин и Мирзиеев призвали не допустить использования ИКТ во враждебных целях

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 19 ноября призвали мировое сообщество принять меры по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для осуществления враждебных действий и агрессии, вмешательства во внутренние дела других государств.

«Главы государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву, и осуществления враждебных действий и актов агрессии, для недопущения использования этих технологий в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела», — говорится в совместном заявлении.

Лидеры также выразили озабоченность «растущей возможностью использования современных информационно-коммуникационных технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности».

По мнению Путина и Мирзиеева, «применение этих технологий всё чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства».

Кроме того, руководители двух стран выступили «за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий».

«Президент Российской Федерации и Президент Республики Узбекистан, принимая во внимание трансграничную природу информационно-коммуникационных технологий, убеждены, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку быстрое и эффективное реагирование на вызовы и угрозы в информационной сфере требует совместных усилий всего международного сообщества», — говорится в заявлении.

В ходе встречи в Москве Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах. Российский лидер выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет способствовать повышению возможностей и благосостоянию граждан Узбекистана. По его словам, республика является союзником и другом России, государства многое связывает, в том числе и историческое прошлое.

Президент Узбекистана, говоря о двусторонних отношениях, отметил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2021 года достигнет $7 млрд.