Журналисты навестили в Африке льва Симбу и леопарда Еву из Челябинска. В конце октября спецборт с дикими кошками приземлился в Танзании. Это первая в истории репатриация таких животных из России, передает телеканал «Известия». А еще — счастливый конец истории с очень несчастливым началом. Льва искалечили фотографы, они переломали ему лапы. От леопарда сразу после родов отказалась мать. Животных выходили в челябинском центре «Спаси меня» под руководством Карена Даллакяна. Первые дни в Танзании Еву и Симбу держали в карантинных вольерах. Позже лев начал осваивать новое жилье — вольер площадью 2 га. У Симбы есть бассейн — плавание полезно для поврежденных лап. В распоряжении Евы просторный вольер площадью 1 га. На генетической родине кошки чувствуют себя хорошо, и их жизням уже ничего не угрожает.

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