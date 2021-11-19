РФ указала Турции на дестабилизирующий курс Киева на юго-востоке Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 19 ноября, в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Украина способствует опасной дестабилизации обстановки и эскалации напряженности на юго-востоке страны.

«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что стороны в переговорах сделали упор на проблему урегулирования внутриукраинского конфликта.

Кроме того, министры обсудили другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах и в Закавказье. Главы ведомств также рассмотрели текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Ранее, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент России, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

Эрдоган назвал прошедшие переговоры продуктивными. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что сотрудничество России и Турции в сфере борьбы с пандемией COVID-19 идет хорошими темпами.

При этом 22 сентября турецкий лидер заявил о непризнании Турцией «аннексии» Крыма, указав на необходимость сохранить территориальную целостность Украины.

В свою очередь, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что интерес Турции в отношении Крымского полуострова можно считать ностальгией по средневековым временам. Она также назвала покушение на территориальную целостность России «нехорошей историей».

Как тогда заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что заявления президента Турции в отношении Крыма звучат в то время, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию. Он запланирован на 29 сентября.

Кроме того, некоторые зарубежные аналитики ранее утверждали, что в отношениях Турции и РФ есть ряд противоречий. Так, 19 ноября политический аналитик Александр Кочетков заявил, что Анкара может поддержать Киев в случае гипотетического военного конфликта только при одном условии — экономический контроль над Крымом.

По его словам, турецкие власти хотят «расчистить геополитическое пространство для себя», поэтому Анкару может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который может стать «турецким в экономическом смысле».

Греческий политолог Пол Антонопулос заявил 26 сентября, что Анкара может быть ненадежным партнером для Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Эксперт при этом отметил, что, несмотря на противоречия, у стран есть реальная возможность углубить сотрудничество.