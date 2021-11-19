Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Президент Грузии приветствовала решение о переводе Саакашвили в госпиталь
Общество
Полиция задержала блогеров после оголенной фотосессии у Спаса на Крови
Мир
Никарагуа выйдет из Организации американских государств
Мир
Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Происшествия
Пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево
Общество
В РФ в 2021 году зафиксировали более 15 тыс. природных пожаров
Мир
На Гавайях нашли реку с 1,2% алкоголя
Наука
Бразильские ученые открыли новый вид динозавров без зубов
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение
Общество
В ГД объяснили запрос в Росприроднадзор из-за видео Баскова с тигренком

РФ указала Турции на дестабилизирующий курс Киева на юго-востоке Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 19 ноября, в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Украина способствует опасной дестабилизации обстановки и эскалации напряженности на юго-востоке страны.

Ясные Сочи: как прошла встреча Путина и Эрдогана
За что турецкий лидер поблагодарил российского коллегу и как глава РФ продвигал отечественную вакцину

«Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что стороны в переговорах сделали упор на проблему урегулирования внутриукраинского конфликта.

Кроме того, министры обсудили другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию на Балканах и в Закавказье. Главы ведомств также рассмотрели текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Ранее, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент России, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

Эрдоган назвал прошедшие переговоры продуктивными. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что сотрудничество России и Турции в сфере борьбы с пандемией COVID-19 идет хорошими темпами.

При этом 22 сентября турецкий лидер заявил о непризнании Турцией «аннексии» Крыма, указав на необходимость сохранить территориальную целостность Украины.

В свою очередь, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что интерес Турции в отношении Крымского полуострова можно считать ностальгией по средневековым временам. Она также назвала покушение на территориальную целостность России «нехорошей историей».

Как тогда заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что заявления президента Турции в отношении Крыма звучат в то время, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию. Он запланирован на 29 сентября.

Кроме того, некоторые зарубежные аналитики ранее утверждали, что в отношениях Турции и РФ есть ряд противоречий. Так, 19 ноября политический аналитик Александр Кочетков заявил, что Анкара может поддержать Киев в случае гипотетического военного конфликта только при одном условии — экономический контроль над Крымом.

По его словам, турецкие власти хотят «расчистить геополитическое пространство для себя», поэтому Анкару может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который может стать «турецким в экономическом смысле».

Греческий политолог Пол Антонопулос заявил 26 сентября, что Анкара может быть ненадежным партнером для Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Эксперт при этом отметил, что, несмотря на противоречия, у стран есть реальная возможность углубить сотрудничество.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021