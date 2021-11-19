Друг депутата Рашкина уличил коммуниста во лжи

Друг депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Владимир Матросов 19 ноября заявил, что в день убийства лося никто, кроме коммуниста, охотиться не планировал. Оружие было только у Рашкина.

«Никто не собирался охотиться, я так понимаю, кроме него. Мы приехали на рыбалку и отдыхали. <...> Оружия, получается, кроме как у него, ни у кого с собой не было», — сказал мужчина РЕН ТВ.

Сам Рашкин в своем видеообращении заявляет, что в разговоре по телефону «с давними добрыми друзьями» его якобы пригласили порыбачить и, «если удастся, то поохотиться». Более того, он утверждает, что приятель сказал ему, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть».

Однако Матросов указывает на то, что депутат никогда не заботился о наличии разрешения, а полагался на друзей.

«...он никогда оформлением документов не занимался. Он всегда приезжал, у нас всё было готово», — заявил Матросов.

Но почему в тот раз разрешения на охоту не оказалось, друг депутата внятно объяснить не смог.

По признанию Рашкина, он дважды выстрелил в лося, которого «принял за кабана», с 250 м. Такая меткость удивила его приятеля. Впрочем, как и появление лося в этой местности поздней осенью.

«Вот это стечение обстоятельств, когда появился непонятно откуда лось, и непонятно, как Валерий Федорович в него попал, как он объясняет, с 250 м», — сказал товарищ Рашкина.

18 ноября депутат КПРФ объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня». Также Рашкин сообщил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Изначально Рашкин утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий рассказал «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно. Это звери разной комплекции, добавил специалист.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.