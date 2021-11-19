Опубликованы фотографии из квартиры певицы Хлебниковой после пожара

Обнародованы фотографии из квартиры певицы Марины Хлебниковой, где накануне произошел пожар. Снимки 19 ноября есть в распоряжении «Известий».

На них можно увидеть, что по всему жилищу певицы распространились следы копоти, а светлые стены стали абсолютно черными. Также виден камин, установленный в комнате певицы, о котором ранее не упоминалось. Он расположен в непосредственной близости к кровати, где, согласно одной из версий, и началось возгорание. От самой кровати Хлебниковой практически ничего не осталось, лишь пружины стлевшего матраса.

Судя по фотографиям, певица хранила в своей квартире множество предметов со времен конца 1990-х — начала «нулевых» — именно на это время пришелся пик музыкальной карьеры Хлебниковой. Так, на снимках можно разглядеть мягкие игрушки тех лет, а также награды певицы, покрывшиеся толстым слоем гари, в том числе диплом за конкурс «Песня-98».

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживает с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

В распоряжении «Известий» оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как спасатели выносят пострадавшую Хлебникову из дома. Отмечалось, что певица потеряла сознание и ее вынесли в одеяле.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой артистка уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.