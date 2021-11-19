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Режим ЧС ввели в Сургутском районе из-за африканской чумы свиней

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В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в районной администрации.

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На территории района были приняты экстренные меры по устранению очага заболевания. Пока что ситуация остается без изменений.

«Режим ЧС позволил району взять на себя обязанности использовать средства из резервного фонда, без режима чрезвычайной ситуации мы не могли использовать эти деньги», — объяснили власти.

В зоне наблюдения находятся ряд населенных пунктов. В их числе поселки Барсово, Солнечный, Белый Яр, Юганская Обь и деревня Сайгатина, а также Сургут.

12 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии рассказала, что в этом году сложилась неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней, которая угрожает эффективному развитию животноводства и поддержанию ветеринарной безопасности.

По итогам заседания Абрамченко поручила создать системы реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработать меры постоянного ветеринарного контроля.

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