Три школы пришлось закрыть на карантин в Алтайском крае

В Алтайском крае на карантин полностью закрылись три школы, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это связано с отсутствием более 20% детей из-за заболеваний ОРВИ.

Кроме этого, по данным на 17 ноября, ушли на карантин либо перевелись на дистант 218 классов в 82 школах и семь групп в 25 детсадах, пишет altapress.ru. Всего в Алтайском крае за неделю с 8 по 14 ноября зарегистрировали 28,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. После каникул, с 8 ноября, школы и колледжи Алтайского края вернулись к обычному учебному графику.

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовых актов 3 ноября. В частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Также запрет касается спортивных организаций и учреждений, проводящих досуг детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.