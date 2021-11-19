Американист объяснил временную передачу Байденом полномочий Харрис

Временная передача президентом США Джо Байденом своих полномочий вице-президенту Камале Харрис — это обычная процедура, которая использовалась и раньше. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ американист Александр Домрин.

«Это обычная процедура, происходило это и раньше. В Соединенных Штатах есть очень хорошо прописанный succession list — когда, кто, от кого и кому передает полномочия. Например, убивают президента или он умирает — дальше [исполняет обязанности] вице-президент, убивают вице-президента — идет кому-то дальше. Там это всё прописано на 15 или больше позиций, кто за кем последует», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае нет ничего неожиданного, всё соответствует американскому законодательству.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Байден 19 ноября временно передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию.

Это станет первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США.

До этого сообщалось, что американский лидер отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

В сентябре глава государства в ходе одного из своих выступлений начал продолжительно кашлять. После чего Псаки заверила, что частый кашель Байдена не является поводом для беспокойства.

Однако еще в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена. Как подсчитал один из комментаторов, глава Белого дома прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свое выступление, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен, а к концу речи демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.