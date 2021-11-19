Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Президент Грузии приветствовала решение о переводе Саакашвили в госпиталь
Общество
Полиция задержала блогеров после оголенной фотосессии у Спаса на Крови
Мир
Никарагуа выйдет из Организации американских государств
Мир
Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer для детей от пяти до 11 лет
Происшествия
Пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево
Общество
В РФ в 2021 году зафиксировали более 15 тыс. природных пожаров
Мир
На Гавайях нашли реку с 1,2% алкоголя
Наука
Бразильские ученые открыли новый вид динозавров без зубов
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение
Общество
В ГД объяснили запрос в Росприроднадзор из-за видео Баскова с тигренком

Американист объяснил временную передачу Байденом полномочий Харрис

Американист Домрин объяснил временную передачу Байденом полномочий Харрис
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временная передача президентом США Джо Байденом своих полномочий вице-президенту Камале Харрис — это обычная процедура, которая использовалась и раньше. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил «Известиям» профессор факультета права ВШЭ американист Александр Домрин.

Перестроиться лучше: что Байден предложил американской экономике
Новый план стимулирования стал вдвое скромнее, но его перспективы туманны

«Это обычная процедура, происходило это и раньше. В Соединенных Штатах есть очень хорошо прописанный succession list — когда, кто, от кого и кому передает полномочия. Например, убивают президента или он умирает — дальше [исполняет обязанности] вице-президент, убивают вице-президента — идет кому-то дальше. Там это всё прописано на 15 или больше позиций, кто за кем последует», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае нет ничего неожиданного, всё соответствует американскому законодательству.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Байден 19 ноября временно передаст полномочия Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, где ему проведут колоноскопию.

Это станет первым случаем временной передачи полномочий вице-президенту с момента прихода администрации Байдена к власти в США.

До этого сообщалось, что американский лидер отправится в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

В сентябре глава государства в ходе одного из своих выступлений начал продолжительно кашлять. После чего Псаки заверила, что частый кашель Байдена не является поводом для беспокойства.

Однако еще в декабре 2020 года пользователи Сети обратили внимание на длительный кашель Байдена. Как подсчитал один из комментаторов, глава Белого дома прокашлялся 17 раз за 14 минут своей речи. При этом сам он несколько раз прерывал свое выступление, извиняясь перед зрителями и уверяя, что он всего лишь немного простужен, а к концу речи демократ и вовсе охрип.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021