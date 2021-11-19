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Камеры сняли, как спасатели выносят пострадавшую при пожаре Хлебникову

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Опубликована запись с камер наблюдения, на которой видно, как спасатели выносят из дома певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в результате пожара. Кадры поступили в распоряжение «Известий» в пятницу, 19 ноября.

На опубликованном видео можно заметить, как Хлебникову выносят из дома спасатели. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что певица потеряла сознание и ее вынесли в одеяле.

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18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова проживает с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой артистка уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

По последним данным, Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого, зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Она подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.

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