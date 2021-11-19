Президент Грузии приветствовала решение о переводе Саакашвили в госпиталь

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение минюста страны о переводе экс-главы республики Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 19 ноября, заявлении Зурабишвили.

О том, что Саакашвили дал согласие на свой перевод в военный госпиталь, сообщила ранее в этот день оппозиционный депутат парламента Екатерина Херхеулидзе. По ее словам, для него важным является продолжить борьбу в стране.

«Я приветствую план перевода бывшего президента [Михаила Саакашвили] в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности», — отметила президент Грузии.

По ее словам, данное решение является шагом для успокоения общества и обеспечения стабильности в стране.

В пятницу стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь.

Эксперт тбилисского Центра стратегического анализа Гела Васадзе, в свою очередь, рассказал «Известиям», что состояние Саакашвили показывает, насколько циничными были люди, которые говорили, что он не голодает и всё это фейк. По словам Васадзе, в случае негативного развития событий (смерти) Саакашвили сценарий будет плохим для страны в целом.

Вместе с тем 7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.