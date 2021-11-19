Пассажир напал на охрану в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево посетитель устроил дебош в магазине Duty Free. Кадры с места инцидента публикует РЕН ТВ в пятницу, 19 ноября.

На записи видно, как авиапассажир берет с прилавка две бутылки алкоголя, разбивает их и, сделав «розочки», намеревается напасть на охранника воздушной гавани. В этот момент сзади к дебоширу подходит другой сотрудник аэропорта: он прыгает нарушителю на спину и пытается обезоружить. В результате он смог завалить злоумышленника на пол, сообщает телеканал «360».

Таким образом, дебошир был нейтрализован, пишет НСН.

9 ноября жителя Московской области, который устроил дебош на борту самолета, направлявшегося из Кемерово в Москву, отправили под арест на 10 суток.

Во время посадки на борт 45-летний мужчина по ошибке занял чужое кресло, а когда его попросили пересесть, он отказался и принялся ругаться матом на других пассажиров и экипаж.