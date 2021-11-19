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В Белоруссии заявили об отсутствии мигрантов у КПП «Брузги–Кузница»

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Погранкомитет Белоруссии информировал польскую сторону о том, что у пограничного перехода «Брузги–Кузница» нет представляющих угрозу мигрантов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 19 ноября, заявлении польской погранохраны.

«Белорусская сторона хотела бы возобновить движение на пограничном переходе «Брузги–Кузница». При этом белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб», — отмечается в сообщении.

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Накануне власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Спустя день госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что с 21 ноября Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Белорусские пограничники проинформировали Польшу о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, также заверили в отсутствии угрозы для сотрудников польских служб, указывалось в заявлении.

Вместе с тем 9 ноября Польша приостановила движение на автодорожном пограничном переходе «Кузница Белостокская».

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

19 ноября Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что нелегалы не пытались штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. В тот же день глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии.

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